” واتساب ” يطلق تحديث جديد

متابعات(صدى):

كشف موقع ” واتساب ” عن إطلاق تحديثات جديدة؛ منها زيادة المدة التي يمكن فيها حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ من 7 دقائق حاليًّا إلى 86 دقيقة، وهو التحديث الذي ينتظره الملايين.

وهذا التحديث الذي يساعد في رفع الحرج عن مستخدمين قد يرسلون رسالة ويقع ظرف لهم عقب ذلك ولا يسعهم الوقت لحذفها.

ويشمل التحديثات الجديدة أيضًا وضع عبارة ” رسالة معاد توجيهها ” ، على الرسائل التي يقوم المستخدم بنقلها من مجموعة إلى أخرى، وذلك من أجل إيضاح أن الرسالة منقولة بالنص من مكان آخر.