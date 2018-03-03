دراسة: أعراض تدل على الإصابة بنقص الانتباه وفرط النشاط

أماني الغامدي(صدى):

يعاني الكبار من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو الحركة، حيث يولد من يعانون من فرط النشاط ونقص الانتباه بهذه المشكلة، لكن الكثير منهم لا يتم تشخيص حالته إلا وهم كبار.

ويعتبر من أهم الأعراض : الاندفاع، ونوبات الغضب، وعدم التحكم في المشاعر عند اتخاذ القرارات، والتعبير عن التململ بحركات اليدين والقدمين وتفيد التقارير الطبية بأن الذين يعانون من هذه المشكلة يقولون دائماً: لقد كنت هكذا وأنا في المدرسة، ولازلت كما كنت حتى الآن، وقد يعني ذلك أنهم مصابون بنقص الانتباه وفرط النشاط دون دراية منهم.

وتظهر المشكلة أكثر في العلاقات الزوجية، فيكون شريك الحياة قليل الاستماع، ولا يلتزم بالوعود التي قطعها، ويتقلّب مزاجه العاطفي صعودًا وهبوطًا.

وأوضحت دراسة دانماركية حديثة أن الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أكثر عرضة لتعاطي المخدرات، وأن الحوادث هي السبب الأكثر شيوعاً لوفاتهم.

ويعتمد التشخيص على مدى توفّر ما يكفي من الأعراض، ومدى تداخلها مع سير الحياة، مع استبعاد الظروف الأخرى التي قد تؤثر على مسارات الحياة.

ومن أهم الأعراض فهي الاندفاع، ونوبات الغضب، وعدم التحكم في العواطف والمشاعر عند اتخاذ القرارات. عند ملاحظة وجود هذه الأعراض في الطفولة ينصح باستشارة الطبيب لإجراء تقييم نفسي.