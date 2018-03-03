مطار القاهرة يرفع حالة الطوارئ لاستقبال ولي العهد

القاهرة(صدى):

أعلن مطار القاهرة الدولي، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، حيث ضاعفت عدد أفراد الأمن بالطرق والمحاور المؤدية إلى المطار، وانتشر رجال الشرطة السريون في صالات السفر والوصول، وقرية البضائع وساحات الانتظار، وذلك استعدادًا لاستقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يوم غدٍ الأحد، في زيارة تستمر 3 أيام.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى بشكل رسمي للأمير محمد بن سلمان منذ تنصيبه وليًّا للعهد في 21 يونيو 2017؛ إلا أنه سبقت زيارته مصر في 30 يوليو 2015، والتقى وقتها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يبحث ولي العهد، مع الرئيس المصري، المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.