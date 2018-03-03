باحثون يكتشفون ما يحدث في الدماغ قبل الموت

نورة الشهري (صدى):

قال الباحثون، إن الدماغ البشري يستمر بالعمل لمدة 5 دقائق، وهذا يعني أن من المحتمل أن يعود الإنسان إلى الحياة خلال هذه المدة، ولكن بعد هذا الوقت، يتوقف النشاط الكهربائي في الدماغ، مما يجعل إنعاش صاحبه أمراً مستحيلاً.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد دراسة دماغ 9 أشخاص في مرحلة الموت السريري، واقترحت الدراسة أن الوفاة ليست نقطة واحدة، بل سلسلة من العمليات تحدث في الجسم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتبدأ الخلايا بالموت، عند توقف عبور الدم من خلالها، وبعد ذلك، تبدأ بسحب إمدادات الطاقة الاحتياطية، ويعتقد الخبراء أن هذا ما يمنحها القدرة على العمل الوقت، بعد توقف القلب عن العمل.

ويؤدي ذلك إلى انهيار الحواجز بين الأيونات في الدماغ، وتعرف هذه الظاهرة باسم انتشار الاستقطاب، حيث تصل الخلايا العصبية إلى فترة طاقة عالية للغاية، ومن ثم صمت مفاجىء ودائم.

وأضاف الباحثون، أن هذا الصمت يمثل بداية العد التنازلي النهائي باتجاه الموت، ويمكن عكسه لفترة، وبعيداً عن الاعتبارات الأخلاقية لمثل هذا الإجراء، يقول الباحثون إنه يمكن أن يساعد على علاج وتشخيص حالات ضعف وبطء الدماغ.