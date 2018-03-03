دراسة: الطبخ على درجة حرارة مرتفعة يهدد حياة الإنسان

نورة الشهري (صدى):

قالت دراسة جديدة أن طريقة تحضير الطعام في البيت يمكن إن تهدد حياة الإنسان في حال لم يراع الكثير من الأمور مثل درجة الحرارة التي يطبخ فيها الطعام.

وأضافت الدراسة : عكس ما هو شائع بأنه كلما ارتفعت درجة حرارة الفرن أثناء الطبخ تموت كل أشكال البكتيريا في الطعام، يرى خبراء تغذية سكوتلنديون أن درجة الحرارة العالية أثناء الطبخ تتسبب في ظهور سموم في الطعام كما هو الحال أثناء القلي وإعداد الشواء، نقلاً عن الموقع الصحي الألماني ” هايل براكسيس. نت ” .

وتابع الباحثون من جامعة إدنبرة الاسكتلندية أن تحضير الطعام في درجات حرارة مرتفعة يتسبب على المدى البعيد في تقصير أمد الحياة. وتُحدث درجة الحرارة المرتفعة أثناء الطهي تغييرات في التركيب الكيمائوي للأغذية وظهور مواد كيميائية سامة تسد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وتفسر النظرية سبب انتشار أمراض القلب بنسبة كبيرة في بعض الشعوب، ففي الكثير من المجتمعات يتم تحضير الأكل باستمرار تحت درجة حرارة مرتفعة سواء عن طريق الأفران الصناعية أو بالطرق التقليدية كالحطب.