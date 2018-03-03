سلطان المليفي يوضح مشاركة وزارة الحرس الوطني في ” أفد 2018 “

سعيد العجل(صدى):

قال رئيس اللجنة الفنية في وزارة الحرس الوطني، الرائد ركن سلطان المليفي، إن الوزارة تشارك للمرة الأولي في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” في دورته الرابعة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح المليفي في تصريخ خاص لـ ” صدى ” ، إن الوزارة تعرض خلال مشاركتها في المعرض 9370 قطعة كفرص تصنيعية للمصانع المحلية، يعرض منها 138 قطعة وباقي القطع معروضة على النظام، إلى جانب مشاركة الشؤون الصحية بالحرس الوطني بأربع قصص نجاح في مجال التصنيع المحلي.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية في وزارة الحرس الوطني، أن الوزارة تشارك بـ 4 عربات حديثة، تم تجميعها بأيدٍ سعودية في مرافق تم إنشاؤها في وزارة الحرس الوطني، التي أسهمت في إيجاد 294 فرصة تصنيعية لقطع الآليات، وإسهامًا منها في دعم التصنيع المحلي.

كما أشاد المليفي بمشاركة جميع القطاعات في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” لتحقيق تحقيق رؤية المملكة 2030.