بالصور.. مشاركة إدارة دعم التصنيع المحلي بالقوات البرية في ” أفد 2018 “

تركية البدر(صدى):

تمت مشاركة إدارة دعم التصنيع المحلي بالقوات البرية برئاسة العقيد الركن /تركي بن فايز العنزي في معرض القوات المسلحة (أفد 2018) بما يقارب ١٠٧٠٠ مادة لتوطين تصنيعها محليا بالإضافه إلى عرض قصص نجاح الإدارة بالتعاون مع المصانع المحلية بإبتكارات من منسوبي القوات البرية ساهمت في إنجاز وتسهيل المهام في الحد الجنوبي .

و أوضح الرائد المهندس جمال شديد العمري بأهمية تصنيع القطع محليا لتوفير الوقت والجهد و المال وكما اوضح النقيب محمد بن عبدالله الجميل أن القوات المسلحة لديها الامكانيات و القدرات التي تجعلها متفوقة عسكريا و متوازنه إقتصاديا بما يعود بدائرة الاقتصاد إلى الوطن.