بالصور.. اختتام فعاليات ” أفد 2018 ” في الرياض

عادل الحربي (صدى):

اختتمت اليوم السبت، فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” ، بحضور كبير بلغ 120 ألف زائر وزائرة من داخل المملكة وخارجها خلال ستة أيام.

وأضح المتحدث الرسمي باسم معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي اللواء مهندس عطية المالكي، أن المعرض حقق 57 ألف و600 طلب تصنيع، بالإضافة إلى 1040 مصنعاً رفع احتياجه في المعرض.

وهدف أفد في دروته الرابعة على توطين المحتوى المحلي بعرض فرص تجاوزت 80 ألف فرصة تصنيعية طرحها أمام المستثمرين، التي انطلقت فعالياتها مطلع هذا الأسبوع 25 فبراير، وحتى السبت 3 مارس في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وكان المعرض قد طرح عدة فعاليات تركز حول دعم المحتوى المحلي وذلك لمدة أربعة أيام متتالية بمشاركة عدد من الوزراء من المدنيين والعسكريين في المملكة وخارجها تناولت رؤية المملكة وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي وعن المحتوى المحلي في توطين الصناعة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة.