الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يكرم معلمة أسعفت طالبة

نايف السالم(صدى):

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في القسم النسوي بالفرع الرئيسي وبتوجيهات من معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أمس، بتكريم المعلمة نجوى نياف الجابري التي أسعفت طبياً إحدى الطالبات بمدارس المدينة المنورة، بعد تعرضها لحالة غصة أدت إلى إغلاق مجرى الهواء، مطلع الإسبوع الماضي، بعد أن حضرت إحدى دورات الإسعافات الإولية لدى الهيئة.

من جانبها رفعت المعلمة الجابري شكرها وتقديرها لمعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الذي قد وجه مسئولي فرع منطقة المدينة المنورة بتقديم خالص الشكر والتقدير للمعلمة على الدور الإنساني الذي قامت به مع الطالبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن برنامج الأمير نايف مستمر بشكل مجاني للجميع ويتم عمل دورتين للإسعافات الإولية بشكل شبه اسبوعي للرجال والنساء بمركز التدريب الرجالي بالميقات ومركز التدريب النسائي بحي الملك فهد.