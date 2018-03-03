بالصور.. رئيس هيئة الأركان يكرم الجهات المشاركة في ” أفد2018 “

علي القحطاني (صدى):

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي اليوم السبت، بزيارة لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد2018 ” في دورته الرابعة.

وتجول معاليه على أجنحة القطاعات العسكرية، واطلع على القطع والمواد المعروضة كفرص تصنيعيه للشركات، إلى جانب القطع والمواد المصنعة من قبل المصانع المحلية، كما استمع لشرح عن الاليات والعربات المعروضة في الساحة الخارجية للمعرض وما تحويه من قطع ومواد تكميلية صنعت بأيدٍ سعودية.

وتوجه معاليه بعد ذلك إلى أجنحة القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المشاركة في المعرض، مستمعاً لشرح عن الخدمات التي تقدمها، وما تعرضه من قطع ومواد.