وليد الحارثي يوضح مشاركة الدفاع المدني في ” أفد 2018 “

سعيد العجل(صدى):

تحدث النقيب وليد الحارثي، حول مشاركة الدفاع المدني في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” للمرة الرابعة في تاريخه، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وقدم الحارثي الشكر لصحيفة ” صدى ” ، من أجل اتاحة الفرصة لتوضيح دور الدفاع المدني في معرض 2018 لدعم التصنيع المحلي والتي تعد المرة الثانية بعد المشاركة في عام (2016).

وأضاف الحارثي، أنه تم توجيه الموطنين في المعرض؛ سواء في السلامة أو الإنقاذ أو الإرشاد وكذلك عبر مجال التصنيع من خلال كتيبات ووسائل تساعد في الكبار والأطفال علي المعرفة.