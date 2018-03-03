شاهد.. آل الشيخ في مدرجات مباراة النصر والرائد

نواف السالم(صدى):

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على حضور مباراة النصر والرائد، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشرت هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورًا لتواجد تركي آل الشيخ في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وانتهت المباراة بفوز فريق النصر علي الرائد بـ ( 4- 3 ) ، ليرتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.