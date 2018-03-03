بالفيديو.. مشاركة النساء في ماراثون الحسا تركض

نايف السالم(صدى):

انتهت أحداث مارثون الحسا تركض للسيدات، والذي أقيم ظهر اليوم في مدينة الأحساء بمشاركة أكثر من 1000 فتاة من مختلف الأعمار.

وشهد ماراثون الأحساء إقبال جماهيري كبير من فئات المجتمع مع حضور كافة الأعمار السنية.

يذكر أن ماراثون السيدات يُقام للمرة الأولى في المملكة تحت إشراف حكومي حيث تم تحت إشراف هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية.