بالفيديو.. مشاركة النساء في ماراثون الحسا تركض
انتهت أحداث مارثون الحسا تركض للسيدات، والذي أقيم ظهر اليوم في مدينة الأحساء بمشاركة أكثر من 1000 فتاة من مختلف الأعمار.
وشهد ماراثون الأحساء إقبال جماهيري كبير من فئات المجتمع مع حضور كافة الأعمار السنية.
يذكر أن ماراثون السيدات يُقام للمرة الأولى في المملكة تحت إشراف حكومي حيث تم تحت إشراف هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية.
محمد[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 1 ساعة
والله عيب المراه معززه مكرمه في بيتها اما تطلعونها تحت مسمي سباق امام الناس ، السباق في اماكن مغلقه تحفظ حشمتها وعفتها
الهىلالي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
مسخرة
ابو رياض[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 دقائق
اننا لله واننا اليه راجعون نعزي انفسنا في فقد الغيره حسبي الله ونعم الوكيل
شي يقهر جدا حسبي الله ونعم الوكيل
المسلمين وش جاهم وش فيهم