إعلان موعد إصدار التأشيرة السياحية وقواعد خاصة بالسيدات
كشف تقريرًا صادرًا عن سوق السياحة العربي ATM، أكد أن إصدار التأشيرات السياحية في المملكة سيبدأ خلال شهر أبريل من العام الجاري.
ويأتي ذلك بجانب إصدار التأشيرات الخاصة برجال الأعمال والحجاج والأشخاص الراغبين في زيارة ذويهم المُقيمين بالمملكة.
وأشار التقرير الذي يتناول سوق السياحة العربية في عام 2018، إلى أنه لأول مرة سيتم إصدار تأشيرات سياحية للسيدات اللواتي يبلغن سن 25 عامًا فما فوق، وذلك دون أن يكون هناك إلزام بوصاية ذكورية، الأمر الذي يُعتبر تحولًا كبيرًا عن الفترة من 2006 وحتى 2010، التي كانت فيها المملكة مُغلقة في وجه السياحة العالمية.
إابراهيم الحربي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
عزالله فتحنا باب ماله لزوم
محمد[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 59 دقيقة
لن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم ، الله يمهل ولايهمل الله يستر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43361 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يعين ,,