إعلان موعد إصدار التأشيرة السياحية وقواعد خاصة بالسيدات

نايف السالم(صدى):

كشف تقريرًا صادرًا عن سوق السياحة العربي ATM، أكد أن إصدار التأشيرات السياحية في المملكة سيبدأ خلال شهر أبريل من العام الجاري.

ويأتي ذلك بجانب إصدار التأشيرات الخاصة برجال الأعمال والحجاج والأشخاص الراغبين في زيارة ذويهم المُقيمين بالمملكة.

وأشار التقرير الذي يتناول سوق السياحة العربية في عام 2018، إلى أنه لأول مرة سيتم إصدار تأشيرات سياحية للسيدات اللواتي يبلغن سن 25 عامًا فما فوق، وذلك دون أن يكون هناك إلزام بوصاية ذكورية، الأمر الذي يُعتبر تحولًا كبيرًا عن الفترة من 2006 وحتى 2010، التي كانت فيها المملكة مُغلقة في وجه السياحة العالمية.