بالفيديو..7 طلقات غادرة من ابن العم تنتهي بالصفح والتنازل

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشهد تأثر فيه كل من شاهدة؛ حيث يدل على التسامح والمحبة والصفح.

ويذكر أن اثنين من أولاد العم رامي أحداهما قتل بسبع طلقات، وادخل الجاني على أثرها السجن، وأثناء ما هو في السجن احترق بيته ومات واحد من ابنائة.

وعند سماع ابن عمه وهو المجنى عليه بما حصل ذهب وتنازل عن ابن عمه واخرجه من السجن وأكرمه وعطاه سيارته من أجل العودة إلى أهله وأسرته .