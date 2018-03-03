بالفيديو..7 طلقات غادرة من ابن العم تنتهي بالصفح والتنازل
تداول رواد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشهد تأثر فيه كل من شاهدة؛ حيث يدل على التسامح والمحبة والصفح.
ويذكر أن اثنين من أولاد العم رامي أحداهما قتل بسبع طلقات، وادخل الجاني على أثرها السجن، وأثناء ما هو في السجن احترق بيته ومات واحد من ابنائة.
وعند سماع ابن عمه وهو المجنى عليه بما حصل ذهب وتنازل عن ابن عمه واخرجه من السجن وأكرمه وعطاه سيارته من أجل العودة إلى أهله وأسرته .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43361 ] نشر منذ 28 دقيقة
الصلح خير ..
رااايق[ عدد التعليقات: 3924 ] نشر منذ 6 دقائق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
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قال تعالى :﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾.