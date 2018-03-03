مدني طبرجل يسيطر على حريق خزان وقود ” ديزل “

سهو الهشال(صدى):

تبلغنا في تمام الساعة (١٦:١٧) من يوم السبت الموافق ١٥-٦-١٤٣٩ عن حادث حريق خزان وقود ( ديزل ) في أحد المشاريع الزراعية في بسيطا وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن حريق خزان وقود ( ديزل ) ٣٢٠٠٠ لتر وقد تم السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

وتشير المعلومات الأولية أن سبب الحادث هو نتيجة تسرب الوقود من الخزان.

والدفاع المدني إذ يتمنى السلامة للجميع يأمل من الأخوة المزارعين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات ومراعاة إرشادات السلامة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لخزانات الوقود في المشاريع الزراعية.

المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم: معيش بن نمر الرويلي.