تعليم تبوك يحقق المركز الأول في الأولمبياد الوطني للروبوت

محمود البلوي(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات المركز الأول في مجال ” الفيرست ليغو “,على مستوى الإدارات التعليمية في الأولمبياد الوطني الرابع للروبوت الذي أقيم بمنطقة الباحة ، كما حققت المركز الأول كأفضل تصميم على مستوى الإدارات التعليمية.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري لإدارة نشاط الطالبات وللطالبات الفائزات وأسرهنّ ومدارسهنّ ومعلماتهنّ، مثمناً ما قدمه الجميع من المتابعة والتوجيه والتدريب حتى تحقق هذا الإنجاز.

ومثل الفريق الفائز في مجال الفيرست ليغو طالبات مدارس الملك عبد العزيز روان ناهض الظاهري وريانة ماجد الجهني وشذى جلوي الحميدي ودلال فؤاد الغريض ومدربتهنّ المعلمة أنوار أبو الصفا ، فيما حققت الطالبة هتون عطا الله الحويطي من مدارس طلائع الغد ومدربتها أحلام الديلمي المركز الأول كأفضل تصميم على مستوى الإدارات التعليمية .