إعلاميون مبادرون في ضيافة ملتقى النخبة

سعيد العجل(صدى):

استضاف ملتقى النخبة المبادرون مؤخرا ” إعلاميون مبادرون ” وكان في استقبالهم رئيس مجموعة المهيدب لطب الأسنان الدكتور مهيدب المهيدب ،ونائبه أ/إبراهيم بن عبد الله المهيدب وشهد الملتقى حضور عدد من الإعلاميين ووجهاء المجتمع.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها نائب مجلس الادارة أ/ إبراهيم المهيدب أعرب من خلالها عن شكره وتقديره للحضور على تلبية الدعوة وأكد على أهمية الشراكة مابين الإعلام والقطاع الخاص فيما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م مشيداً بالتطور السريع الذي يشهده القطاع الحكومي بشكل عام والقطاع الحكومي الطبي على وجه الخصوص، ثم شاهد الحضور فيلما تعريفيا عن مجموعة المهيدب لطب الاسنان.

وتلا ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب لطب الاسنان د/مهيدب عبد الله المهيدب الذي أكد من خلالها على أهمية مواكبة التطور الذي يشهده القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي يجب توفرها في المرحلة الحالية والقادمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ومنها التدريب والتأهيل والتوطين ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأعرب المهيدب عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير الشاب / محمد بن سلمان على الجهود الكبيرة التي تُبذل لدعم الصحة في المملكة وتطوير آلية ادارتها وخدماتها.

بعد ذلك استمع الحضور لشرحًا مفصلًا عن مركز درة أرام والبرامج المعتمدة من هيئة التخصصات الطبية التي تستهدف تأهيل الكوادر الطبية الوطنية وتوظيفها من خلال ما قدمه الدكتور/عبدالله الكريديس مدير عام المجموعة.

من جانب اخر القى رئيس مجلس ادارة ملتقى اعلاميون مبادرون أ. زيد الخمشي كلمة استعرض فيها الدور الذي يقوم به اعلاميون مبادرون اتجاه دعم المؤسسات الخيرية التي تقدم خدمة تطوعيةوانسانيه لافراد المجتمع مؤكدا أن الملتقى نفذ اكثر من 20 مبادرة تطوعية ولله الحمد ، مشيرا الى أن الملتقى يعمل تحت مظلة رسمية مرخصة يستطيع القيام باعماله ومبادراته بشكل نضامي.

الجدير بالذكر أن مجموعة المهيدب لطب الأسنان أحدى الشركات الداعمة للمسؤولية الإجتماعية والقطاع الخيري في المملكة من خلال علاج الحالات مجانا لمن لا يستطيع دفع تكاليف العلاج.