نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز لدرجة الشباب

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي الممتتاز لدرجة الشباب اليوم السبت بفوز الهلال على الفتح بـ4أهداف مقابل هدفين، حيث احتل الهلال المركز الثاني برصيد 37 نقطة، في حين وصل الفتح إلى المركز التاسع برصيد 13نقطة.

وفاز الاتفاق على هجر بهدفين مقابل لا شيء، حيث احتل الاتفاق المركز الخامس برصيد 25نقطة، في حين احتل هجر المركز الـ12برصيد 5نقط.

وفاز الوحدة على الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث وصل الاتحاد إلى المركز السادس برصيد 22نقطة، في حين وصل الوحدة إلى المركز الثامن برصيد 20 نقطة.