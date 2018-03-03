توقيع عقد شراكة بين تعليم عسير ومركز أملي للاستشارات الأسرية

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ عبدالرحمن عوضة، أمس ، توقيع عقد شراكة بين إدارة التربية الخاصة ، ومركز أملي للاستشارات الأسرية بالرياض، لمدة عام.

وأوضح المشرف على البرنامج الدكتور عبدالمجيد البارقي، أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة برنامج التكامل السمعي (السمع = السلوك) على اعتباره من الاتجاهات الحديثة في مجال تأهيل العديد من الحالات، كاضطراب طيف التوحد، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وتأخر اللغة والنطق والتأتأة، وصعوبات التعلم، والحساسية السمعية، واضطراب السمع المركزي، والشعور الدائم بالإرهاق ، واضطرابات النوم والحالة المزاجية، والاكتئاب.

وأثبتت الدراسات أن 70 – 80% من هؤلاء الأفراد يستجيبون لهذا النوع من التدريب، ويطرأ عليهم تغير ملحوظ في الأنماط السلوكية وتحسن في قدراتهم التواصلية والتعليمية.

وأضاف البارقي أنه سيتم عقد 20 جلسة بواقع جلستين يوميا خلال عشرة أيام، وكل جلسة تستغرق 30 دقيقة، للمستهدفين، وبما يسهم في تحسين حالاتهم .