جامعة بيشة تنظم ورشة عمل عن الأوقاف العلمية الأحد المقبل

محمد بن طحيطح(صدى):

تنظم جامعة بيشة يوم الأحد المقبل (16 جمادى الأخرة 1439هـ) ورشة عمل عن إنشاء أوقاف الجامعة تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين ورجال الأعمال والخبراء والمهتمين بالأوقاف العلمية.

وتهدف ورشة العمل التي تنفذها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى مشاركة أصحاب العلاقة في إنشاء وقف علمي متميز، وتحديد أهم التوجهات الاستراتيجية لأوقاف جامعة بيشة، وكذلك تحديد أطر تأسيس وإدارة أوقافها.

وتسعى جامعة بيشة من خلال مشروع الوقف العلمي إلى أن يكون بأصوله الثابتة والمتغيرة وضوابطه الشرعية المعتمدة واستثماراته الناجحة ركيزة في تطوير ودعم المشروعات البحثية وتمويل الدراسات العلمية والتطبيقية والبرامج الخاصة التي تخدم المجتمع وتعالج مشكلاته الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والصحية وتسهم في تنميته تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.