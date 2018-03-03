عشرينية تجري عملية إزالة المياه البيضاء بألماني عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أجرى مستشفى السعودي الألماني بعسير عملية، عملية نادرة لفتاة في العشرينيات من العمر تعاني من ضعف بالنظر بإحدى العينين وبعد الكشف تبين وجود مياه بيضاء وهذا الأمر غير متوقع يحدث أو يتواجد في مثل هذا العمر .

وقامت الدكتورة رحاب يحي طبيبة العيون، بإجراء عملية إزالة المياه البيضاء مع زرع العدسة بجهاز ” الفاكو centurion” وهذا الجهاز متطور وحديث، ولله الحمد تمت عملية الازالة وزراعة العدسة بنجاح وبعد الفحوصات تم الحصول على نظر 6/6 بعد العملية .