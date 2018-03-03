تشكيلة فريق النصر في مواجهة الرائد بالدوري السعودي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المدرب كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه لمواجهة نادي الرائد في إطار لقاءات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر تشكيل نادي النصر والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: حسين شيعان.

في خط الدفاع: برونو أوفيني، عمر هوساوي، عوض خميس آل فرج، عبد العزيز الجبرين.

في خط الوسط: ليوناردو بيريرا، فرجاني ساسي، محمد فوزير، خالد الغامدي، عبدالله الأسطا.

في خط الهجوم: جونيور كابانانغا.

قائمة البدلاء بنادي النصر

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

وليد عبدالله، عبدالله مادو، محمد السهلاوي، أحمد الفريدي، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان، سعد سهيل، عبد المؤمن جابو.