بالفيديو.. سقوط مروع لشاب متهور استعرض مهاراته بطريقة جنونية

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تعرض شاب لسقوط مروع من أعلى الدرج عندما حاول المزاح مع صديقه بطريقة جنونية.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو داخل صندوق وينزل من أعلى الدرج بطريقة جنونية، وفي مرة أخرى سقط بطريقة مروعة وسط ضحكات صديقه.