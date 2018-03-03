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بالفيديو.. سقوط مروع لشاب متهور استعرض مهاراته بطريقة جنونية

بالفيديو.. سقوط مروع لشاب متهور استعرض مهاراته بطريقة جنونية
متابعات(صدى):

تعرض شاب لسقوط مروع من أعلى الدرج عندما حاول المزاح مع صديقه بطريقة جنونية.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو داخل صندوق وينزل من أعلى الدرج بطريقة جنونية، وفي مرة أخرى سقط بطريقة مروعة وسط ضحكات صديقه.

Kid rides down stairs in trash can

Meanwhile in Boston…

Posted by Funny Videos on Friday, February 23, 2018


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43339 ] نشر منذ 49 دقيقة

اللعب يلعب على هله ,,

[ عدد التعليقات: 3917 ] نشر منذ 14 دقيقة

خبل ** ههههههههههههههههههههههههه

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