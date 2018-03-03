بالفيديو.. سقوط مروع لشاب متهور استعرض مهاراته بطريقة جنونية
تعرض شاب لسقوط مروع من أعلى الدرج عندما حاول المزاح مع صديقه بطريقة جنونية.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو داخل صندوق وينزل من أعلى الدرج بطريقة جنونية، وفي مرة أخرى سقط بطريقة مروعة وسط ضحكات صديقه.
Kid rides down stairs in trash can
Meanwhile in Boston…
Posted by Funny Videos on Friday, February 23, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43339 ] نشر منذ 49 دقيقة
اللعب يلعب على هله ,,
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحمدلله على نعمة العقل
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2256 ] نشر منذ 15 دقيقة
دائما الهياط تكون نهايته ماساويه
رااايق[ عدد التعليقات: 3917 ] نشر منذ 14 دقيقة
خبل ** ههههههههههههههههههههههههه