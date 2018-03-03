غدا.. تعليم الشرقية يفتتح فعاليات أسبوع الموهبة

نايف السالم(صدى):

يفتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، يوم غد فعاليات أسبوع الموهبة الوزاري الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ” سايتك ” بعنوان ” الاستثمار بالموهبة شراكة ” ويستمر أربعة ايام، ويتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع الذي يصادف الثالث من شهر مارس كل عام، وذلك في مقر سايتك بمحافظة الخبر.

وكشفت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الشرقية ابتسام المزيني، أن الفعاليات ينفذها عدد من المسؤولين والمسؤولات عن رعاية الموهبين بالمنطقة الشرقية في جهات كثيرة، وتخدم فئات كثيرة حيث انها تخدم فئة المعلمين، وقيادات التعليم، وطلاب المدارس من الطلبة الموهوبين وطلبة التعليم العام.

وأشارت المزيني، إلي تقديم العديد من الأنشطة من بينها المحاضرات التوعوية والورش التقنية وورش في برنامج الويدو WEDO، الروبوت التعليمي، إضافة إلى العديد من البرامج الأخرى، لافتة النظر إلى أن أسبوع الموهبة يطبق في مناطق المملكة كافة ويتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

وأوضحت المديرة، أن إدارة الموهوبات حاولت بقدر المستطاع بث التوعية للمجتمع المحلي والمجتمع التعليمي حول الخدمات التي تقدم للطلبة والطالبات الموهوبات والتعريف بهم واستخدامهم التقنية، وبالتعلم بطرق مختلفة التي من بينها تعزيز مهارات التفكير العليا لديهم .