قطار الحرمين ينقل ضيوفه ما بين المدينة المنورة ورابغ

نايف السالم(صدى):

استضاف قطار الحرمين على مدى يومين عددًا من الجهات الحكومية، والخيرية إلى جانب مؤسسات من القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السعوديين الشباب، وذلك في رحلات متعددة من المدينة المنورة إلى رابغ، وأخرى من رابغ إلى المدينة المنورة ضمن رحلات الشراكة المجتمعية التي تنظمها إدارة مشروع قطار الحرمين السريع نهاية كل أسبوع.

وقال الشيخ علي العبدلي (مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة)، إن قطار الحرمين من أحدث المشاريع العملاقة التي ستسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين، مبينًا أن وزارة الشؤون الاسلامية حريصة كل الحرص على تقديم خدمة الدعوة بشكل تقني أفضل، تسهيلاً للتعريف بالإسلام وبنسك العمرة والحج من خلال المشروع، والذي يعد مفخرة لكل سعودي ويقدم خدمة للناس أجمع.

ومن جهته عبر المهندس صابر عبدالله الحربي (مدير الصيانة بفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة عن فخره بالرحلة التي بدأت من لحظة التجمع في تحفة معمارية في قلب طيبة الطيبة في تصميم هندسي فريد يأسر الأفئدة، بينما قال مؤسس (مجموعة معالم وآثار المدينة المنورة) الشيخ صالح الجهني إن مشروع قطار الحرمين يمتاز عن سواه بخدمته المعتمرين والحجاج وزوار المدينتين المقدستين وهو صرح يفخر به كل مسلم وليس كل سعودي فقط، مثمنا الجهود التي تبذل في سبيل راحة المسافرين مع توفر عنصر السرعة العالية في قطع المسافة بمنتهى الأمان والكفاءة.