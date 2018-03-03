سر جمال النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا

أماني الغامدي(صدى):

لعلّ الشعر الاسود المفعم بالحيوية والبشرة الشابة النقية هي أكثر ما يميّز النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا. فمن بين الممثلات الهنديات الحسناوات، تألقت شوبرا في عالم الغرب وتسلّقت سلم العالمية نظراً لجاذبيتها الشرقية وملامحها الطبيعية الملفتة.

بالنسبة لاشراقة وجهها، حافظت الممثلة على شباب بشرتها وأبقتها بعيداً عن التجاعيد وعلامات التقدم بالسن. وقد تبيّن أنها تلتزم ببعض الوصفات الهندية القديمة الى جانب مثابرتها على تطبيق المستحضرات الجمالية. فما هو سرّها؟

تستخدم شوبرا خلطة من المواد الطبيعية لترطّب بشرتها وتقيها من التجاعيد وهي تتألف من الشوفان، الخيار، بياض البيض والزبادي. تجتمع هذه المكونات لتعيد احياء خلايا البشرة وتعزز عملية اننتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن نضارة البشرة.

فاذا أرتدت استخدام هذه الوصفة الفعالية ما عليك سوى مزج ملعقة صغيرة من الشوفان، مع ملعقة من عصير الخيار وأخرى صغيرة من الزبادي. ثم اخلطيها مع بياض بيضة واحدة لتحصلي على عجينة متماسكة. بعد ذلك، اقسمي الخلطة الى قسمين، وزعي الاول على أنحاء وجهك وانتظري حوالي 7 دقائق ثم طبقي القسم الثاني وانتظري الخليط حتى يجف جيداً.

بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بماء فاترة، وطبقي كريم الترطيب، واحرصي على تكرار الوصفة مرتين في الاسبوع حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.