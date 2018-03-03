مدرب التعاون يواجه خطر الإقالة بعد خماسية الأهلي

نواف السالم(صدى):

تعرض نادي التعاون لخسارة ثقيلة من النادي الأهلي بخماسية مقابل هدف يوم الخميس الماضي في إطار لقاءات الجولة ال23 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم.

وقالت مصادر إعلامية إن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يواجه خطر الإقالة وذلك بسبب النتائج السلبية والتي قدمها التعاون في آخر الجولات في بطولة دوري المحترفين.

وأضافت المصادر : وخلال آخر 3 جولات من الدوري حصل نادي التعاون على نقطة واحدة من أصل 9 نقاط، حيث خسر الفريق من ناديي أحد والنادي الأهلي وتعادل مع فريق القادسية.

وتابعت : ورغم تعاقد نادي التعاون مع المهاجم المصري عماد متعب من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم الحالي، لكن المشكلة الهجومية لنادي التعاون لم تُحل وذلك مع بداية مباريات الدور الثاني.

ويتواجد نادي التعاون في المركز التاسع في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 28 نقطة.