فيديو طريف للفرق بين تعامل الأمهات والآباء مع أطفالهم

متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعرض الفرق بين معاملة الآباء والأمهات لأطفالهم .

عرض مقطع الفيديو المتداول ، طريقة اعتناء الأب بالطفل والتي تكون مليئة بالمغامرة وبعض التهور مع المرح، فيما ظهرت الأم تعامل طفلها بمنتهى الحرص والهدوء.

جاء مقطع الفيديو في إطار كوميدي، وأظهر في نهايته اجتماع الإثنين على حب طفليهما والركض نحوه عند بكائه.