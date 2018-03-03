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فيديو طريف للفرق بين تعامل الأمهات والآباء مع أطفالهم

فيديو طريف للفرق بين تعامل الأمهات والآباء مع أطفالهم
متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعرض الفرق بين معاملة الآباء والأمهات لأطفالهم .

عرض مقطع الفيديو المتداول ، طريقة اعتناء الأب بالطفل والتي تكون مليئة بالمغامرة وبعض التهور مع المرح، فيما ظهرت الأم تعامل طفلها بمنتهى الحرص والهدوء.

جاء مقطع الفيديو في إطار كوميدي، وأظهر في نهايته اجتماع الإثنين على حب طفليهما والركض نحوه عند بكائه.

Mom vs Dad

It's good with mom, but it's more fun with dad. 😅via facebook.com/dmitri.kiseljov, bit.ly/2BdHBdG

Posted by Bright Side on Thursday, March 1, 2018


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