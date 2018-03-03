جامعة الباحة تكشف أسباب تأخير الانتهاء من مشروع المستشفى الجامعى

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت جامعة الباحة عن أسباب تأخير الانتهاء من مشروع المستشفى الجامعي، حيث لا يزال المستشفى الجامعي لجامعة الباحة تحت الإنشاء، وكان من المقرر الانتهاء من المشروع عام ١٤٣٦هـ.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني، إذ قال إنَّ وزارة التعليم العالي قامت بطرح المشروع وترسيته بتاريخ 08/05/1433هـ، إلا أنّ بعض الصعوبات واجهت مقاول المشروع منذ البداية، وذلك نتيجة لطبيعة الأرض الطبوغرافية، وما يصاحبها من تضاريس جبلية تتصف بالوعورة، وعليه فقد تمّ إيقاف العمل بالمشروع لفترة تجاوزت العام والنصف لإحلال التربة التي سيقام عليها المشروع وتجديدها وتسويتها كونها لم تكن ضمن نطاق مهام عمل المقاول.

وأضاف الزهراني أنَّه مع ذلك فقد تمّ تجاوز هذه العقبات، لا سيما بعد انتقال الإشراف على المشاريع من وزارة التعليم إلى الجامعة، ومنها مشروع المستشفى الجامعي، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا حسب الجدول الزمني المعدّل بعد إضافة مدّة التوقف والمدد الإضافية -بإذن الله تعالى-.