البلدية: اعتماد ترسية 38 مشروعا بلديا في 6 مناطق

عادل الحربي(صدى):

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ترسية 38 مشروعاً بلدياً في 6 مناطق ومحافظات بالمملكة بتكاليف إجمالية قدرها 1,068,763,462 ريالاً.

وقالت الوزارة في بيانٍ اليوم السبت إنه تم اعتماد ترسية 10 مشروعات لأمانة الرياض بقيمة 418,959,732 ريالاً، و 8 مشروعات لأمانة المدينة المنورة بتكلفة 323,572,902 ريال ، و 8 مشروعات في جدة بإجمالي 100,161,640 ريالاً.

وأضافت الوزارة : كما تم ترسية 6 مشاريع لأمانة الشرقية بكلفة 44,918,720 ريالاً، ومشروعان في الأحساء بتكلفة 161,002,405 ريالاً، و 4 مشاريع لأمانة العاصمة المقدسة بتكلفة 20,148,062 ريالاً.

ويذكر أن المشروعات تضمنت في المناطق والمحافظات المذكورة، تهيئة مجاري السيول ورصف وإنارة صيانة شوارع وعدة طرق، وتوسعة جسور وإنشاء حدائق وملاعب عامة ومسطحات خضراء، ورفع الدمارات ومخلفات البناء مجهولة المصدر، وتشغيل صيانة الممرات والحوائط الساندة بالمناطق الجبلية.