4 مواصفات تجعلك أقل جاذبية

متابعات(صدى):

تتعدد ميزات المرأة التي يهتف لها قلب الرجل، وتكثر في المقابل المواصفات التي تخيّب آماله وتسرق منها الجاذبية مهما كانت جميلة.

فاذا كنت تتساءلين عن سبب عدم اتصاله أو حقيقة عدم تطور علاقتكما، من المفيد أن تطلعي على هذه المؤشرات التي تسلب منك جاذبيتك بنظره وتؤدي الى نفوره منك:

القساوة:

ركّزي على لطفك ونعومتك اذا كنت تريدين الفوز بالمعادلة، فاللطف دائماً ما يطفو على السطح ويلفت الانتباه الى شخصيتك. وفقاً لاختبار نفسي صيني أُجري على عدد من الرجال، ربط المتطوعون المرأة الفاتنة بطبعها الظريف.

التعب الدائم:

عدم الحصول على قسط من الراحة من شأنه أن يؤثر على جاذبيتك أيضاً، فمن المرجح أن تظهري متعبة وأقل سعادة اذا عانيت من مصاعب في النوم. هذا وتقول دراسة علمية أجريت عام 2010 أن النسبة الاكبر من الرجال صنفوا النساء المتعبات بأنهن أقل جاذبية.

غياب حس الفكاهة:

الضحك ليس علاجاً للجسم وحسب، بل طريقة لاكتساب ودّ الرجل أيضاً، فعدم قدرتك على المزاح أو رسم ابتسامة على وجه الرجل يجعل منك أقل جاذبية بنظره.

الكذب:

باستطاعة الكذب أن يطفئ شرارة الحب على الفور، لذا لا تحاولي المبالغة في انجازاتك أمام الشريك أو الكذب بشأن عملك وواقعك الحياتي، والا تخاطرين بجاذبيتك في عينيه.