38 طالبة في مشروع ” تحدي القراءة ” بتعليم خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذ مكتب التعليم للبنات في خميس مشيط تصفيات المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورتها الثالثة ، بمشاركة 38 طالبة.

وأوضحت منسقة المشروع الأستاذة شاهرة القحطاني، أن التحدي شكًل منافسة بين المشاركات، وحثهن على الاستزادة مشجعًا إياهن على استخدام اللغة العربية نطقًا وكتابةً، مشيرةً إلى أنه تم ترشيح11طالبة على مستوى محافظة خميس مشيط وانتقالهن للمرحلة الثالثة على مستوى منطقة عسير، متمنيةً لهن أوفر الحظ والنصيب وأن يحصدن مراكز متقدمة على مستوى العالم العربي.

وشكرت لجنة التحكيم التي ساندتها الأستاذة ليلى القوزي، والأستاذة آمنة العماري، والأستاذة شرف الدريمي، فيما جرى تكريم لجنة التحكيم والطالبات المشاركات .

يشار إلى أن “تحدي القراءة العربي” هو أكبر مشروع عربي أطلقه، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي.