بالصور.. نيمار يصل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للنجم البرازيلي نيمار أثناء وصوله إلى أحد المستشفيات بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية؛ حيث سيخضع اليوم السبت لعملية جراحية لمعالجة كسر أصيب به في قدمه اليمنى.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، قد وصل إلى مطار المدينة الواقعة في جنوب شرق البرازيل على متن طائرة خاصة، وخرج من المطار في موكب من 3 سيارات.

ويكر أن نيمار تعرض لإصابة في قدمه اليمنى، يوم الأحد الماضي، خلال مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم ضد مرسيليا، ووصل أول أمس إلى البرازيل عقب إعلان ناديه أنه سيخضع لعملية جراحية في بلاده.