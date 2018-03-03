بالصور.. شيفروليه تطلق نظاما بموقعها يتيح لعملائها بناء كورفيت ZR1 2019

واشنطن(صدى):

أطلقت شيفروليه برنامجا إلكترونيا يسمح لكم الآن بتهيئة وتخصيص مواصفات كورفيت ZR1 موديل 2019 حسب رغباتكم، كما أعلنت الشركة عن سعر السيارة المرتقبة، والذي يبدأ من 120,000 دولار (448,000 ريال سعودي).

وستتوفر السيارة بنسختين، 1ZR الخفيفة التي تخلت عن جميع الإضافات الفاخرة لتحافظ على رشاقتها قدر الإمكان، لتأتي بشاشتي عرض بطول 8 بوصة ونظام صوتي بتسعة مكبرات وسقف قابل للنزع من ألياف الكربون وعجلات بريمبو كربونية سيراميكية وشاشة عرض رأسية ملونة واتصال واي في 4G LTE.

في المقابل، تبدأ نسخة 3ZR الاكثر فخامة من 130,000 دولار (485,000 ريال)، بمقاعد مهواة وكاميرات أمامية ومسجل لبيانات الاداء ومقاعد مغطاة بجلد نابا الفاخر ونظام صوتي من Bose بعشرة مكبرات.

من أهم الخيارات الإضافية التي ستتوفر في السيارة هي حزمة الأداء بسعر 3000 دولار (11,200 ريال)، والتي تشمل جناح مرتفع كربوني وإطارات Michelin Pilot Super Sport Cup 2، ونظام تعليق مضبوط للأداء وأغطية كربونية لمشتت الهواء الأمامي.

وتأتي كورفيت ZR1 الجديدة بناقل حركة يدوي بسبع سرعات بشكل قياسي، مع إمكانية اختيار ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.. كما بالإمكان وضع غطاء مختلف لتحويل السيارة الخارقة إلى سيارة سباق.