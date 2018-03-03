” الجمعية السعودية ” تعقد الملتقى الأول بمقر هيئة التخصصات الصحية

سعيد العجل(صدى):

عقدت الجمعية السعودية للإدارة الصحية ملتقاها الأول بين مدراء الفروع والمكاتب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بقاعة الأمير سلطان بمقر هيئة التخصصات الصحية بالرياضز

وتخلل الملتقى لقاء علمي تحدث به رئيس الجمعية الدكتور خالد خضر مرحباً بالبداية بالجميع وموضحاً دور الجمعية الفعال لخدمة الوطن وفق رؤيا 2030 داعيا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة التخصص والمتخصصين ومقدماً شكره لشباب وشابات مؤسسة فريق نبض التطوعي على مشاركتهم بالملتقى .

كما تحدث جميع أعضاء المجلس ورؤساء اللجان وأمين عام الجمعية عن آلية العمل والسياسيات والأهداف وتحديد مؤشرات لقياس الأداء للفروع والمكاتب إضافة الى التأكيد على جدولة ساعات تعليمية وورش عمل دورية بكافة المكاتب والفروع للوصول الى كافة المتخصصين والمهتمين بالإدارة الصحية.

الملتقي يأتي لتطوير وتعزيز دور الإدارة الصحية بالقطاعات الحكومية والخاصة ومواكبة التحول في القطاعات الصحية والتي جاءت من أبرز توصيات الملتقى .