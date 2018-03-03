المسند: الربيع أكثر فصول السنة حدوثا للعواصف الغبارية

سالم المطيري(صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، ” تسميات ” الدكتور عبدالله المسند، إحصائيًا، يعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف.

‏وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، : يعتبر شهرا “أبريل ومايو” الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وبالتالي إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبل أو بعدهما والله أعلم.

‏وتابع: عادة خلال شهر ‫مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية. هذا والله أعلم.