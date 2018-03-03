وظائف شاغرة بشركة متخصصة بمجال ” الحلويات ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عاملة في مجال الحلويات والمعجنات، عن حاجتها لموظفات تعبئة وتغليف، وذلك من أجل العمل مع الشركة، بالعاصمة الرياض، طبقًا للشروط التالية:

الوظائف للسعوديات فقط. –

– يشترط في المتقدمات الحصول على ثانوية عامة على أقل تقدير.

أن يتراوح عمر المتقدمات ما بين 18 إلى 30 سنة.-

– تشترط في المتقدمات الجدية في العمل.

ألا تكون المتقدمة طالبة. –

وأوضحت الشركة، المزايا الموفرة بتلك الوظائف، كما يلي:

– راتب اساسي بالإضافة لبدل نقل وبدل سكن.

– تستفيد الموظفات من تأمين طبي و من يومين إجازة اسبوعية.

وذلك على أن يتم التقديم من الراغبات في العمل مع الشركة، ممن انطبقت عليهن الشروط، من خلال بعث السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي بالبريد الإلكتروني التالي:

[email protected]