بالفيديو.. أول ظهور لـ ” كاديلاك XT4 ” موديل 2019

متابعات(صدى):

قدمت كاديلاك فيديو تشويقي لموديل XT4 المرتقب قبيل تدشينه المرتقب في السابع والعشرين من مارس في معرض نيويورك للسيارات 2018.

الفيديو يستمر لثلاثين ثانية على هيئة إعلان سيتم بثه ضمن تغطية جوائز الأوسكار هذا العام، مع استخدام أغنية Uptown Funk الشهيرة لبرونو مارز في الخلفية.

وصرحت كاديلاك: “ نفتخر باشتراكنا في جوائز الأوسكار، والتي تعتبر واحدة من أكثر المنصات الأيقونية ذات الحضور القوي في مختلف أنحاء العالم ” ، لتردف: “جوائز الأوسكار تناسب علامتنا التجارية بشكل كبير، كما تمثل المسرح الأمثل للكشف عن سيارتنا الأجدد، ولإعطاء لمحة عن تقنيات سوبر كروزر الأفضل من نوعها في الأسواق ”.