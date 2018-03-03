الجابري يزور تعليم ألمع ويرعى إجتماع مجلس القيادة التربوية

سعيد العجل(صدى):

قام وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري يرافقه الأستاذ شافي بن علي الجحدري المستشار والمشرف العام على وكالة التعليم بزيارة لإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع التقى خلالها مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح وعدداً من رؤوساء الأقسام بالإدارة.

بعد ذلك تجول الضيف في بعض المنشآت التعليمية بدأها بقطاع الحريضة التعليمي حيث سعد بما شاهده في نادي الحي من فعاليات وأنشطة وأكاديمية لكرة القدم تصقل المواهب الرياضية بإشراف نخبة من المتخصصين في المجال الرياضي، تلى ذلك الانتقال لفعالية النشاط الثقافي على كورنيش الحريضة، ثم شارك الوفد الوزاري الذي يترأسه وكيل الوزارة اجتماع مجلس القيادة التربوية وهو عبارة عن مبادرة مقدمة من قسم القيادة المدرسية تهدف إلى تصميم نموذج موحد للخطة التشغيلية وتطبيقه في جميع المدارس بنسبة ١٠٠٪؜ لعام ١٤٤٠هـ – ١٤٣٩هـ

بعد ذلك فُتح المجال للحضور لإثراء اللقاء وإضفاء الصبغة التربوية وتبادل الخبرات ؛ بما يسمح لتجويد العمل وخدمة الميدان التعليمي.

وفي اليوم التالي استكمل الوفد زيارته لمدارس قطاع الحبيل ورجال ألمع شملت ثانوية شعبة بن عياش لتحفيظ القرآن الكريم وثانوية حمزة بن عبدالمطلب وثانوية الصديق حيث استعرض الأستاذ أحمد الحفظي معلم الأحياء بثانوية الصديق برنامج جلوب البيئي الحاصل على العديد من الأوسمة والجوائز على الصعيد المحلي والدولي.

بعد ذلك اتجه وكيل وزارة التعليم ليدشن مسرح الإدارة في حلته الجديدة لتتوالى فقرات الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة .

وعلى هامش اللقاء أكد مدير التعليم بأن هذه الزيارة هي امتداد لعطاءات وزارة التعليم و القرب من الميدان بالتواصل الفعّال الذي بإذن الله سيعود بالنفع والفائدة على المنظومة التعليمية برمتها.

وفي نهاية الجولة اتجه الوفد لقرية رجال ألمع الأثرية لتناول وجبة الغداء مختتمين بذلك زيارتهم التي امتدّت ليومين.