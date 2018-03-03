” دودج تشالنجر SRT ” أسرع سيارة قانونية للطرق

عادل الحربي (صدى):

طرحت دودج أسرع سيارة قانونية للطرق في التاريخ العام الماضي، لتسميها ديمون، أو الشيطان، بمواصفات مبنية على تشالنجر SRT هيلكات.. وقد صنعت الشركة 3,300 نسخة فحسب من السيارة عالميا ولن تقوم بإعادة إنتاجها لموديل 2019 رغم الطلب المرتفع عليها.

السيارة جنونية في سرعتها، حيث تتسارع إلى 96.5 كلم\س في 2.3 ثانية فحسب، وقد أعلنت دودج مؤخرا عن طرح “ صندوق ديمون ” ، والذي يقدم معدات إضافية لتحسين تجربة السيارة والتفاعل معها.

“ صندوق ديمون ” يشمل إطارات أمامية نحيفة وفلتر هواء عالي الأداء ومعيار للمحرك بالوقود عالي الأوكتان ومقياس لضغط الإطارات ومفتاح عزم الدوران وغطاء للرفرف ورافعة هيدرولوكية للأرضية وغيرهم.

في الفيديو الملحق، يقوم الفريق العامل في شركة هينيسي للتعديلات على السيارات عالية الأداء بفتح الصندوق وجرد محتوياته.. ويُذكر ان هينيسي تعرض عددا كبيرا من التحديثات لديمون، مثل انظمة شحن خارقة ترفع قوة المحرك إلى 1,000 حصان وحتى 1500 حصان.