وظائف خالية بـ ” غرفة الشرقية ” بثلاث مدن
أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين، في كل من الدمام والخبر وجدة، طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:
Restaurant cashier
مسؤولة تنفيذ مبيعات
ضابط جودة
مسؤولة تنفيذ مبيعات
مسؤولة تنفيذ مبيعات
Marketing Assistant
Graphic designer
Web developer (مطور ويب)
مساعدة إدارية – قسم المشاريع
مصصم غرافيك
سائق كرين
سائق شاحنة
بائع – مواد بناء
بائع – مواد سباكة
بائع – مواد كهربائية
فني مختبر صناعي
مسؤول علاقات حكومية وموارد بشرية
مهندس سلامة
وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين، من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة الشرقية، عبر الرابط التالي: هنا .
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