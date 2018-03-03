وظائف خالية بـ ” غرفة الشرقية ” بثلاث مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين، في كل من الدمام والخبر وجدة، طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

Restaurant cashier

مسؤولة تنفيذ مبيعات

ضابط جودة

مسؤولة تنفيذ مبيعات

مسؤولة تنفيذ مبيعات

Marketing Assistant

Graphic designer

Web developer (مطور ويب)

مساعدة إدارية – قسم المشاريع

مصصم غرافيك

سائق كرين

سائق شاحنة

بائع – مواد بناء

بائع – مواد سباكة

بائع – مواد كهربائية

فني مختبر صناعي

مسؤول علاقات حكومية وموارد بشرية

مهندس سلامة

وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين، من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة الشرقية، عبر الرابط التالي: هنا .