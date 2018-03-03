استطلاع: إنشاء وكالة توظيف السعودين لا تساهم في معالجة البطالة بنسبة 46%

عادل الحربي (صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” ، استطلاع على مدار الأسبوع المنصرم، حول مدى مساهمة قرار إنشاء وكالة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص في حل أزمة البطالة.

وشارك في الاستطلالع 312 شخص.

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:

46% لا يرون أن القرار يساهم في حل البطالة.

31% يرون أنه يساهم ولكن غير كافي لحل الأزمة.

20% يرون أنهم يساهم

2% غير مهتمين بالقرار.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته في يوم 20 فبراير، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص.