استطلاع: إنشاء وكالة توظيف السعودين لا تساهم في معالجة البطالة بنسبة 46%
أجرت صحيفة ” صدى ” ، استطلاع على مدار الأسبوع المنصرم، حول مدى مساهمة قرار إنشاء وكالة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص في حل أزمة البطالة.
وشارك في الاستطلالع 312 شخص.
وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:
46% لا يرون أن القرار يساهم في حل البطالة.
31% يرون أنه يساهم ولكن غير كافي لحل الأزمة.
20% يرون أنهم يساهم
2% غير مهتمين بالقرار.
يجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته في يوم 20 فبراير، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
اترك تعليقاً