سيارات تاكسي خاصة للنساء في عمان

عمّان(صدى):

أعلنت شركات السيارات في عمان عن البدء في توفير سيارة أجرة للنساء خلال الربيع القادم ، حيث يقدنها نساء ويستخدمنها نساء فقط وهو أمر يحدث في الامارات منذ فترة طويلة.

كما سيسمح للنساء في عمان بقيادة سيارات الأجرة بداية من اليوم الأول من مارس وكذلك شاحنات نقل البضائع كجزء من الرغبة في المساواة بين الرجال والسيدات، وسيحمل تاكسي عمان للسيدات اللون الأزرق والوردي والابيض.

وفي نفس السياق تجهز المملكة لاطلاق مبادرة مماثلة عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة توفر خدمات تاكسيات تقودها سيدات فقط وستنطلق للعمل بصورة رسمية بداية من يونيو.