وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة ” بتروكيماويات وغاز_الجبيل “

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة ” بتروكيماويات وغاز – الجبيل ” مجموعة من الوظائف الشاغرة للجنسين، بشرط أن تكون الأفضلية للسعوديين.

وأوضحت الشركة أنه على المتقدمين ان يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في تخصص ” التسويق، تطوير الأعمال، هندسة كيميائية، وإدارة مالية “، وأن يكون شخصية قيادية وإيجابيًا ويعمل بجد واجتهاد، مبادرًا، ويعمل تحت الضغط، ذا مسئولية وحسن المظهر.

كما يجب على المتقدم أن يكون لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات في وظيفة مطور أعمال،=- مبيعات وتسويق في شركات الغاز والكيماويات ” بشرط أساسي “.

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