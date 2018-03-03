” إيران ” تعثر على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

طهران(صدى):

وجدت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، الصندوق الأسود، للطائرة التي تحطمت جنوبي البلاد، في شهر فبراير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 65 شخصًا.

ويجدر الإشارة، إلى أن فرق البحث والإنقاذ، عثرت على الصندوق الأسود، الذي يحتوي على بيانات حاسمة للرحلة؛ وذلك عند جبل ” دنا ” .

يُذكر أن الطائرة الإيرانية، سقطت بعد 20 دقيقة، من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران، حيث كانت تقل 60 راكبًا، من ضمنهم عددًا من منتسبي الحرس الثوري، وكانت الطائرة في رحلة داخلية، من طهران إلى ياسوج، جنوب البلاد، ومن ثم اختفت عن الرادار.