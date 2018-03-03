بالفيديو.. ولادة نادرة لطفل رضيع بقرن في رأسه

مانيلا(صدى):

شهدت إحدى المستشفيات الفلبينية في مانيلا حالة ولادة نادرة لطفل رضيع ” نهيل ” بقرن ينمو أعلى رأسه .

حيث ضضأصيب الأطباء بالصدمة بعد ولادة نهيل واكتشفوا تورما بحجم البيضة على رأسه، الذي يخترق منطقة اليافوخ، وهي البقعة اللينة في رأس الأطفال الرضع.

وتولى الأب والأم البالغان من العمر عشرين عاما الرعاية الكاملة لطفلهما على مدار الساعة بعد عودتهما إلى المنزل في مانيلا بالفلبين، لكن التورم الغريب نما بسرعة.

وتنتظر الأسرة الآن إجراء عملية لإنقاذ حياة الطفل التي تم تأجيلها بسبب تكاليف المستشفى.