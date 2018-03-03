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وكيل أعمال بوغبا يوضح حقيقة انتقال اللاعب للملكي

وكيل أعمال بوغبا يوضح حقيقة انتقال اللاعب للملكي
ماجد محمد(صدى):

كشف وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا، حقية الخلافات بين اللاعب ومدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو.

وقال ” بوغبا ” إنه لا يوجد صراعات بين المدرب واللاعب، مضيفًا : ” بالتأكيد إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد سأكون مستعدا للقيام بعملي، وهو إيجاد الحلول للنادي وللاعب “.

وتابع: ” لا توجد حرب مع جوزيه مورينيو، بوغبا يريد الفوز مع مانشستر يونايتد “.

وكانت الأنباء ا نتشرت الفترة الماضية حول رغبة الريال في ضم بوغبا في الصيف المقبل، لكن رايولا نفى عقد أي اجتماعات للتفاوض بهذا الشأن.


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