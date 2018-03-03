تحضير الطعام في درجة حرارة مرتفعة يهدد حياة الإنسان

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت نتائج دراسة جديدة، أن طريقة تحضير الطعام، في البيت يمكن أن تهدد حياة الإنسان، في حال لم يراع الكثير من الأمور، كدرجة الحرارة التي يُطبخ فيها الطعام.

وفي هذا السياق، أضاف الباحثون، من جامعة ” إدنبرة ” الاسكتلندية، أن تحضير الطعام في درجات حرارة مرتفعة؛ يتسبب على المدى البعيد في تقصير أمد الحياة.

وتُحدث درجة الحرارة المرتفعة، أثناء الطهي تغييرات في التركيب الكيميائي، للأغذية وظهور مواد كيميائية سامة، تسد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة، بالنوبات القلبية.

ويجدر الإشارة، إلى أنه من شأن هذه النظرية الجديدة، أن تفسر سبب انتشار أمراض القلب، بنسبة كبيرة في بعض الشعوب، ففي الكثير من المجتمعات يتم تحضير الأكل، باستمرار تحت درجة حرارة مرتفعة، سواء عن طريق الأفران الصناعية أو بالطرق التقليدية كالحطب.

ووفقًا للخبراء، فهذه المخاطر تسجل بدرجة أكبر، في دول جنوب آسيا؛ بسبب عادات تحضير الطعام هناك، واستثنى الباحثون الصين، التي لا يلجأ فيها السكان، إلى الطهي في درجات حرارة مرتفعة.