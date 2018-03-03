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وظائف شاغرة للنساء بشركة ” إيجاد ” للإلكترونيات

وظائف شاغرة للنساء بشركة ” إيجاد ” للإلكترونيات
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” إيجاد ” للإلكترونيات، في العاصمة الرياض، عن توفيرها لوظائف نسائية شاغرة، طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مساعدة إدارية.
– مسوقة إلكترونية.

وأوضحت الشركة، الشروط الضرورية للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– دوام جزئي 4 ساعات فقط.
– يشترط في المتقدمة الإلمام بالتسويق والتسويق الالكتروني.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
– أن تكون الموظفة من سكان العاصمة الرياض.

فيما أتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبات في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .


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